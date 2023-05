Lionel Messi, clamoroso: sospeso dal Psg, esplode il caso

02 maggio 2023 a

Lionel Messi è stato sospeso due settimane dal Psg. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’argentino si sarebbe recato in Arabia Saudita per due giorni sprovvisto di autorizzazione da parte del club che è intervenuto con una punizione esemplare. In queste due settimane, l’argentino non potrà allenarsi e non percepirà stipendio. Messi salterà quindi le prossime due partite di campionato, domenica a Troyes e contro l’Ajaccio il 13 maggio. Potrebbe tornare in occasione del match contro l’Auxerre il 21 maggio. Resta dunque altissima la tensione tra le mura del Psg. I parigini infatti rischiano grosso in campionato.

Dopo l'ultimo k.o., il Marsiglia è dietro a soli 5 punti e di fatto l'Om crede nella grande impresa di recuperare lo svantaggio sul Psg. La squadra si è spenta dopo l'eliminazione dalla Champions e le ultime prestazioni di Donnarumma lasciano ben intravedere quanto siano gravi i problemi di tenuta dei titolari.

"400 milioni all'anno": l'offerta mostruosa sulla scrivania di Leo Messi, chi lo vuole ad ogni costo

Il Psg appare come una squadra stremata che non riesce ad arrivare al traguardo. E le voci di una possibile partenza di Messi verso l'Arabia Saudita, un po' come ha fatto Cristiano Ronaldo, hanno ulteriormente avvelenato l'ambiente. Insomma le "figurine" del Psg rischiano di fare una brutta fine. Un caos miliardario per veder sfuggire ogni anno la coppa dalle grandi orecchie.