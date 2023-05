Ciro Immobile, la svolta sull'incidente: cosa mostra un video

03 maggio 2023 a

La notizia shock con al centro l’incidente stradale di Ciro Immobile del 16 aprile scorso: i semafori di piazza delle Cinque Giornate, a Prati non sono coordinati e hanno mandato il traffico in tilt martedì sera. Semafori interessati da improvvisi malfunzionamenti causati da problemi tecnici non meglio specificati. A fornirlo ai vigili urbani è stato un tassista che lo ha girato, dimostrando — secondo la sua versione dei fatti — che quell’incrocio è pericoloso proprio perché le luci per gli automobilisti e quella per il conducente del tram non sono coordinate fra loro. Così scrive la redazione romana del Corriere della Sera.

Tram bloccato martedì, attivate le linee sostitutive con i bus

Potrebbe esserci dunque la svolta nell’accertamento delle responsabilità nell’incidente del 16 aprile scorso con 12 feriti, fra i quali il bomber della Lazio Ciro Immobile, le due figlie di 10 e 8 anni, il macchinista di un convoglio Atac della linea 19 e otto passeggeri. Nessuno di loro in modo grave, tanto che lo stesso attaccante biancoceleste è subito ritornato in campo. Proprio nella serata di martedì alcuni tram sono rimasti bloccati nella stessa piazza per un problema tecnico sulla linea. Sono state attivate linee sostitutive con i bus e sono stati svolti accertamenti sul funzionamento dei semafori. Non è escluso un contatto laterale fra due tram della linea 19 che si sono poi fermati all’altezza della piazzuola centrale.

In corso gli accertamenti dei vigili

Subito dopo lo schianto molto violento del suv Land Rover del calciatore contro la cabina del tram, entrambi i conducenti hanno confermato in diverse occasioni di essere passati con il verde. A rafforzare le loro posizioni anche un automobilista che aveva riferito di aver assistito all’incidente fermo con la sua vettura con il rosso su Ponte Matteotti (e Immobile allora avrebbe avuto il verde) così come i passeggeri del 19 che avevano detto di aver visto muoversi il convoglio con il verde. Sono tuttora in corso accertamenti da parte dei vigili per capire se quanto filmato di recente dal tassista possa essere accaduto anche quella domenica mattina in cui si è rischiato il morto.