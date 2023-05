Napoli, "ci sono alcune voci": Spalletti, doccia gelata sulla festa-scudetto

05 maggio 2023 a

Luciano Spalletti è il nuovo San Gennaro. L'allenatore del Napoli entra ufficialmente nella storia del club per aver riportato lo scudetto dopo più di 30 anni all'ombra del Vesuvio. Ma in queste ultime ore Spalletti, prima della partita di questa sera, è apparso piuttosto nervoso: "Lo scorso anni mi avevate detto di andar via...", ha affermato nella conferenza stampa della vigilia del match contro l'Udinese. Parole che stonano un po' con l'aria di festa che si respira a Napoli. E qualcuno in quelle parole vede sia una vendetta ma anche qualcosa di più: un possibile addio a fine stagione. Di fatto va ricordato che il Napoli non ha ancora rinnovato il contratto di Spalletti, ma farà valere il rinnovo automatico per un anno come previsto dal patto siglato tra l'allenatore e il presidente De Laurentiis.

E a questo punto vanno ricordate le parole che arrivano dal Napolista, una delle testate più autorevoli e più "ascoltate" nel mondo del tifo partenopeo. In un articolo che ha fatto rapidamente il giro del web vengono ricodate alcune cose che messe insieme potrebbero portare a scenari clamorosi a fine stagione: "Cominciamo col ricordare che l’anno dopo la vittoria in Premier col Leicester, Claudio Ranieri venne esonerato. Questo per chiarire che nel calcio tutto è possibile. E una certa similitudine c’è tra le due vicende, soprattutto tra i due allenatori che arrivano a vincere il loro trofeo più importante praticamente alla stessa età: Spalletti a 64 anni e Ranieri a 65", è la premessa.

Poi si parla della famosa clausola di rinnovo automatico: "Gli spifferi dicono che non sia poi così sicuro, e non tanto (o non solo) per volere del presidente. Anzi. Spalletti-De Laurentiis sembra essere una di quelle coppie che funzionano a meraviglia soprattutto se non vivono sotto lo stesso tetto". Ma non finisce qui. Il Napolista ricorda anche le parole del presidente in Prefettura che ha parlato di "fortuna" nella vittoria con la Juventus. Insomma tanti pezzi di un puzzle che dovrà comporsi dopo la festa meritatissima. Il futuro del Napoli è ancora con Luciano Spalletti? Certo, De Laurentiis ha detto di sì, avanti con lui, subito dopo la vittoria tricolore. Ma nel calcio, mai dire mai...