Napoli campione, Paganini massacrato: "Ma lo vedete?", bufera in Rai

Paolo Paganini finisce nel mirino dei tifosi del Napoli. Il conduttore di Rai Sport questa sera ha tenuto il timone dello Speciale Scudetto su Rai due. Il cronista di viale Mazzini con gli ospiti in studio, tra cui Sebino Nela, ha raccontato questa magica notte partenopea che consegna alla storia del calcio italiano il terzo scudetto dopo i due vinti con Maradona in campo.

Ma i tifosi del Napoli hanno messo al centro dei loro sfoghi post-partita il cronista di Rai Sport. Motivo? La sua presunta fede bianconera. E così su Twitter è partita una tempesta di commenti indirizzati proprio a Paganini: "Paolo Paganini alla conduzione dello speciale Rai dedicato al Napolicampione d'Italia, con ospiti in studio dall'aspetto cadaverico, totalmente listati a lutto, godo", scrive uno dei tifosi partenopei.

E ancora: "Paganini sulla Rai sta schiattando" (sta rosicando, ndr), e ancora: "Io volevo il Bar stella, festeggiamenti e non lo juventino Paul Paganini e Rai Sport". Insomma sui social alcuni tifosi del Napoli usano questi momenti di festa forse per regolare qualche conto in sospeso. Si sa a volte la vittoria può dare il via a "vendette". E quelle tra tifosi sono tra le più comuni. Questa volta a pagare il prezzo è stato il povero Paganini.