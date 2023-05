Federica Pellegrini, frasi pazzesche: "Animale braccato. Prima della gara...

05 maggio 2023 a

a

a

"La condizione ideale per gareggiare era sentirmi un animale braccato": Federica Pellegrini si racconta nella sua prima autobiografia, intitolata "Oro" e in uscita il prossimo 16 maggio. La campionessa si è ritirata dalle gare nel 2021, a 33 anni. Al momento sta partecipando con il marito Matteo Giunta a Pechino Express. Da alcuni estratti della biografia, diffusi nelle scorse ore, emerge una grande voglia di combattere in Federica.

"Ellamad***a". Federica Pellegrini si mette in costume, il decolleté esplode | Guarda

"La sera prima di una gara quasi non mangiavo. Era la tensione, certo, ma anche un modo di prepararsi all'assalto, come il lupo che prima di andare a caccia per affrontare la lotta digiuna, dimagrisce", ha confessato la Pellegrini nel libro. E ancora: "La fame o l'inappetenza non erano solo forme nervose, ma manifestazioni di un atavico istinto al combattimento. Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all'ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere alla morte, l'adrenalina mi scorreva ed ero felice".

"Per dire che ha male alla vulva": choc a Pechino Express, l'insulto a Giorgia Soleri

L'ex nuotatrice ha ammesso che dietro i suoi successi ci sono stati tanti sacrifici: "Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite le ho dedicate tutte a me stessa, perché io ero l'unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati. Io ero il lupo. Cosa ne sapevano gli altri, chi aveva vissuto anche solo la metà di quello che avevo vissuto io? Questo fa di me una stro**a?".