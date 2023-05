Elongazione muscolare: ecco cosa è successo a Leao

07 maggio 2023 a

Rafa Leao rischia di saltare il derby di andata della semifinale Champions tra Milan e Inter di mercoledì. Gli esami eseguiti dopo il problema muscolare che lo aveva costretto a uscire dopo 10 minuti nella partita contro la Lazio hanno evidenziato una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra. L’ipotesi più probabile è che possa rientrare per la sfida di ritorno, martedì 16 maggio. Prima che si conoscesse l’esito degli esami, l’attaccante portoghese aveva lanciato un messaggio incoraggiante sui social con una storia su Instagram: "Torneremo a surfare", il messaggio accompagnato dalla parola "presto". Ma l’evoluzione del quadro clinico sarà monitorata giorno per giorno, avverte il club rossonero.

Ma cos'è l'elongazione muscolare? Si tratta di uno stiramento muscolare, definito in termini medici proprio "elongazione". L'elongazione muscolare è un iproblema di lieve o media entità e comporta di fatto l'allungamento eccessivo di uno o più muscoli provocando di base anche la comparsa di ematoma per la rottura dei vasi capillari. L'elongazione o stiramento muscolare può portare allo stop da un paio di un giorni fino a più settimane. Nel caso di Leao si tratta appunto di una piccola elongazione muscolare all'adduttore che potrebbe portarlo a rimanere ai box per l'andata delle semifinali di Champions League.