Milan, Carlo Ancelotti fa impazzire gli interisti: bastano tre parole

“Un commento sull'euroderby? Sì. Forza Milan”. Anche con la delusione per il pari contro il City nell’andata dei quarti di Champions (1-1) — il gol di De Bruyne è irregolare perché la palla recuperata da Bernando Silva ha effettivamente superato la linea laterale — Carlo Ancelotti non perde la signorilità e soprattutto l’affetto nei confronti della sua ex squadra, impegnata stasera nel derby contro l’Inter. Lo fa direttamente ai microfoni di Mediaset nel post-partita del Bernabeu: “È una bella semifinale — dice il tecnico di Reggiolo — Il ricordo va al 2003, che è stata una semifinale molto sofferta. È bello che torni in Europa un derby molto bello. Con tutto il rispetto per l'Inter, non posso non dire forza Milan",

Ancelotti: “Al ritorno ce la batteremo alla pari”

Poi sul pari tra il suo Real e il City, l’allenatore aggiungere: "Il risultato non premia quello che abbiamo fatto — le sue parole — Le sensazioni che abbiamo di questa partita sono positive. Ce la possiamo giocare al ritorno (la sfida mercoledì prossimo a Manchester, ndr) e se riusciamo a ripetere questa prestazione abbiamo possibilità. Le possibilità sono al 50%, avranno il vantaggio del campo ma noi in trasferta abbiamo fatto bene”. Dopo il vantaggio di Vinicius al 36’, “è arrivato il momento in cui abbiamo giocato meglio, poi su un'azione isolata e un tiro da fuori hanno pareggiato. La vittoria sarebbe potuta essere meritata”.

Le immagini di Espn: il gol del City è irregolare

A far infuriare Ancelotti, però, non è stato il gol di per sé, quanto un episodio avvenuto pochi secondi prima. Prima che il City imbastisse l'azione che ha permesso a De Bruyne di trovare la rete, infatti, c'è un tocco sospetto. Lo fa Bernardo Silva che, nel tentativo di salvare un pallone indirizzato sul fondo, va in scivolata e tiene in campo la sfera. O almeno così è per l'arbitro Dias. Le immagini però sembrano dire altro. E, come ricostruito da Espn, il gol sarebbe dovuto essere annullato poiché la palla aveva varcato la linea laterale. Un episodio destinato a far parlare a lungo.