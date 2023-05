Gagliardini, il disastro che tiene in vita Milan e Pioli

11 maggio 2023 a

Un 2-0 che indirizza l’Inter verso la finale di Istanbul, contro la vincente di Real Madrid e Manchester City, e che proietta il Milan in un incubo. E per i nerazzurri di Simone Inzaghi resta il rammarico di un 3-0 sprecato da Roberto Gagliardini nel finale. Entrato in campo poco prima al posto di Calhanoglu, l’ex Atalanta ha fallito una clamorosa occasione dopo essere arrivato a tu per tu con Maignan. L’azione era nata con Barella che aveva intercettato un pallone a metà campo, poi aveva ricevuto il pallone da Lukaku e messo il compagno in condizione di calciare da posizione molto favorevole. Ma invece di battere a rete, Gagliardini aveva cercato un improvvido dribbling, dando la possibilità a Theo Hernandez di rimontarlo e poi subire fallo, che ha dato avvio a una nuova azione per il Milan.

Gagliardini in una storia Instagram: “Tiraaa”

L'ex atalantino già sul campo si era disperato, avendo capito che aveva avuto sui piedi l'occasione di chiudere la pratica ed evidentemente il rimpianto ha continuato a roderlo anche dopo il fischio finale. E dunque nella notte il 29enne centrocampista ha preso lo smartphone e postato una storia su Instagram molto eloquente circa il suo stato d'animo. C'è una sua foto con sotto un urlo: “Calciaaaaaaaa".

La prestazione del bergamasco peraltro è stata nel complesso non all'altezza: nei 16 minuti giocati (incluso recupero) ha toccato il pallone solo 6 volte, concedendo anche una punizione pericolosa al Milan dai 20 metri poco dopo aver mancato il 3-0.