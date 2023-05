Juve a un passo dal baratro: maxi-penalizzazione, rumors sul 22 maggio

11 maggio 2023 a

Il 22 maggio si svolgerà la nuova udienza che deciderà sulla penalizzazione sospesa. Si tratta di un appuntamento cruciale per la Juventus, che probabilmente vedrà sottrarsi di nuovo dei punti: l’ipotesi più accreditata è che si possa tornare al -9 che era stato chiesto dal procuratore federale Chinè, ma non è escluso che possa diventare -12 o addirittura -15.

Lo scorso 20 aprile il Collegio di Garanzia del Coni ha rinviato alla Corte federale d’appello la valutazione sul caso plusvalenze, sospendendo il -15. La pena inflitta alla Juventus va quindi rideterminata e probabilmente i bianconeri scivoleranno di nuovo fuori dalla zona Champions, che si erano conquistati con merito sul campo. A seconda di quanti punti verranno sottratti, gli uomini di Allegri potrebbero comunque avere ancora qualche chance di agguantare il quarto posto. Molto probabilmente il nuovo giudizio arriverà entro la fine del campionato: in questo senso è indicativa la rapidità - solo 18 giorni - con cui sono state pubblicate le motivazioni da parte del Collegio di garanzia del Coni.

“Considerato che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega - si legge nelle motivazioni - il venir meno, per l'accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d'Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus”.