Juve, conferme inquietanti su Pogba: "Non sta bene e ha bisogno di aiuto"

Certo, per Paul Pogba questa stagione alla Juventus, la prima da "rientrante" in bianconero dopo il flop al Manchester United, è stata tutto tranne quello che ci si aspettava. Stagione difficile, tribolata, per certi versi pessima. E a parlare del periodo difficilissimo che sta attraversando il francese è una vecchia gloria del calcio transalpino, ovvero Claude Makelele.

L'ex centrocampista, parlando del polpo bianconero, ha detto di "comprendere" la sua stagione complessa. "Non è stato bene fisicamente - ha premesso -, e con la testa è stato distratto da molte cose extra-calcio. In determinate condizioni è difficile dare il 100% per un giocatore. La qualità difficilmente viene fuori se la testa non risponde e non è sgombra da pensieri - ha rimarcato -. Spero che riesca a vivere una stagione senza pensieri, un anno concentrato... da vero Pogba come succedeva nel passato. Lui era e rimane un calciatore straordinario, impressionante, ma per rendere al meglio deve essere al top, star bene con i compagni e non avere pensieri fuori dal rettangolo di gioco", ha rimarcato Makelele. Insomma, secondo l'ex centrocampista di Chelsea e Real Madrid, Pogba non sta bene e ha anche bisogno di aiuto.

Dunque, il transalpino si è speso poi in una battuta sull'imminente semifinale di Champions League tra Manchester City e Real Madrid: "Pep Guardiola con Haaland ha il centravanti che gli mancava e secondo me è favorito per passare il turno anche se il Real è forte. Messi? Mi dispiace quello che è successo al Psg e non capisco il perché. Quando hai un giocatore come Messi, hai una grande fortuna e devi sfruttarlo al massimo", conclude la sua disamina Claude Makelele.