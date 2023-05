Inzaghi, Inter in finale? "Nel momento del bisogno...", clamorosa stoccata

17 maggio 2023 a

Dopo aver battuto il Milan per la quarta volta in stagione e aver conquistato una storica finale di Champions League con l’Inter, per Simone Inzaghi è arrivato il momento di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Incredibile la parabola del tecnico nerazzurro, che soltanto qualche settimana fa sembrava un condannato al patibolo: invece la sua squadra ha dato un nuovo senso alla stagione, spazzando via il Milan in semifinale e recuperando anche in campionato.

“So chi c’è sempre stato e chi è mancato nel momento del bisogno”, ha dichiarato Inzaghi nel post-partita. “Per il mio carattere - ha aggiunto - e la mia educazione sono stato in silenzio, ma mi ha dato una grandissima carica quello che è successo intorno a noi. Ho sentito tantissime cose in questo periodo. Ho la fortuna di avere dei ragazzi che mi hanno seguito per filo e per segno. E si è visto anche qual è il nostro staff. Abbiamo vinto quattro derby contro i campioni d’Italia”.

“Per noi - ha proseguito Inzaghi - era un sogno inizialmente, ma ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un percorso straordinario. È giusto che ci godiamo questo momento con due finali e tre gare di campionato. Sono orgoglioso di essere all’Inter. So quando sono stato chiamato cosa era successo in precedenza. Nessuno ci ha mai regalato niente”.