Beppe Marotta furioso: "Incomprensibile", chi gioca sporchissimo con l'Inter

L’Inter non è affatto contenta del calendario della penultima giornata di campionato. La Lega di Serie A ha reso noto che i nerazzurri dovranno scenderà in campo sabato 27 maggio, alle ore 20.45, contro l’Atalanta. Una data che non piace per nulla all’Inter, che è attesa da un rush finale particolarmente impegnativo, dato che è arrivata fino in fondo in Coppa Italia e soprattutto in Champions League.

Allo stesso tempo gli uomini di Simone Inzaghi non possono permettersi il lusso di snobbare il campionato, dato che devono ancora assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions. Il problema, dal punto di vista nerazzurro, è che la squadra dovrà affrontare la Fiorentina in finale di Coppa Italia nella serata di mercoledì 24 maggio e poi dovrà scendere in campo già di sabato 27 per la partita di campionato con l’Atalanta. Quest’ultima sfida si sarebbe potuta giocare tranquillamente di domenica o addirittura di lunedì.

Beppe Marotta è stato molto duro nel commentare quanto deciso: “La scelta della Lega è incomprensibile. Non vengono tenuti in considerazione i rischi per i nostri giocatori che disputeranno tre partite in soli 6 giorni. Noi rientreremo a Milano soltanto nella notte di mercoledì. E, peraltro, non è da escludere l’eventualità di supplementari e dei calci di rigore. Allora perché non pensare di giocare di lunedì, avendo davanti una settimana senza impegni?".