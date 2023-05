Inter, "la speranza Champions": Biasin, un indizio clamoroso

20 maggio 2023 a

(Da tempo gira un video con un tale che si fa una mega frittata. È stato girato subito dopo il sorteggio dei quarti di Champions. Ad ogni uovo è associato uno degli 8 club, il tizio fa scontrare le uova a seconda degli accoppiamenti: una si rompe, l’altra “si qualifica”. Tutte le profezie delfrittataro si sono fin qui avverate, nel video alla fine trionfa l’uovo-Inter). «Gentile esperto, quali sono secondo lei i punti deboli del City?». «Il video dell’uovo».

«...Forse non mi sono spiegato. Secondo lei dove deve agire tatticamente Inzaghi per dar fastidio a Guardiola?». «Il video dell’uovo». «...Ci riprovo. C’è un giocatore che secondo lei può scardinare la perfezione della squadra inglese?». «Il video dell’uovo». «Quindi a suo dire l’unica speranza dell’Inter è che si avveri la profezia di uno sconosciuto che si è messo a cucinare un fritta tone con le immaginette dei club? Ma per piacere!». «Il video dell’uovo». Occhio al colesterolo.