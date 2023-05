Katia Ancelotti, esplode l'ira della figlia di Carlo: "Grande imbarazzo"

21 maggio 2023 a

a

a

Esplode la rabbia di Katia Ancelotti, figlia di Carletto. Dopo la sconfitta con il Manchester City in Champions costata la finalissima al Real Madrid, la stampa spagnola si è scagliata contro il tecnico che ha portato per due volte la Coppa dei Campioni nella capitale iberica. E così sui social è arrivato lo sfogo della figlia di Ancelotti che non ha usato mezzi termini: "Provo imbarazzo per il livello di un certo giornalismo sportivo". E ancora: "Mio figlio di 8 anni farebbe domande e considerazioni di gran lunga più intelligenti. Rettifico: mio figlio di 5. Ma solo perché quella di 18 mesi non ha ancora l'uso della parola".

E sui social è diventato virale un post di Katia Ancelotti di qualche giorno fa in cui ha raccontato come ha vissuto la carriera del padre in tutti questi anni, a partire da quella finalissima con la Juve del 2003 che il Milan vinse ai rigori: "Ho la fortuna di vivere questo sport da vicino. Molto vicino. Tanto vicino che soffro, io soffro come una bestia.

Ancelotti travolto da Guardiola, serata tragica: finalissima Inter-City

Allo stadio urlo, sudo, mi nascondo in bagno, a volte piango. Tutto questo ha una data precisa di inizio: 28 maggio 2003. Avevo 19 anni, ero vestita come una delle Spice Girls e mi persi tutti i rigori perché mi chiusi in bagno. Insomma, l’unica cosa che è cambiata è che non mi vesto più come Geri Halliwell.Hasta el final". Insomma a casa Ancelotti la tensione per le ultime partite del Real si fa sentire.