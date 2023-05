Il Manchester City vince la Premier? Imbarazzo: la festa scudetto più triste di sempre

22 maggio 2023 a

Il Manchester City ha vinto ancora una volta la Premier League. Lo ha fatto con un cavalcata impressionante, che ha permesso alla squadra di Pep Guardiola di ribaltare completamente il campionato: l’Arsenal sembrava avviato verso un grande trionfo, invece il City ha realizzato una rimonta storica e si è presa il titolo prima ancora di scendere in campo contro il Chelsea.

In pratica a Manchester hanno vinto prima ancora di scendere in campo, e ciò ha causato uno scenario che non è passato inosservato: dopo la sconfitta dell’Arsenal era lecito aspettarsi una festa da parte dei tifosi del City, e invece non è successo assolutamente nulla. Le tifoserie avversarie non hanno perso l’occasione per prendere in giro il City, che è una società “giovane” ad alti livelli e quindi ha una base di supporter più “fredda” rispetto ad altre squadre della Premier.

La quasi totale mancanza di festeggiamenti per la vittoria matematica del titolo è stata spiazzante e oggetto di prese in giro. Va però detto che i tifosi del City si sono rifatti in occasione della partita con il Chelsea: la squadra di Guardiola ha vinto, legittimando ulteriormente la propria supremazia, dopodiché è stata festeggiata a dovere, con l’invasione di campo dei tifosi all’Etihad Stadium.