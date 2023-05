Inter, Inzaghi via? La risposta definitiva di Marotta: "Cosa accadrà"

23 maggio 2023 a

a

a

L'Inter si prepara per l'appuntamento più importante della stagione e forse degli ultimi 13 anni: la finalissima di Champions League contro il Manchester City. Simone Inzaghi è stato senza dubbio l'artefice di questa grandissima cavalcata che ha portato i nerazzurri all'atto finale della Coppa dalle grandi orecchie facendo fuori il Milan in semifinale. Un'impresa che potrebbe essere coronata dalla vittoria della Coppa il prossimo 10 giugno a Istanbul.

Ma per tutta la stagione si è spesso parlato di un possibile addio di Inzaghi a fine campionato, colpevole, secondo alcuni, di aver deluso le aspettative e di aver portato in porto un campionato pieno di sconfitte che hanno compromesso la corsa scudetto.

"I punti deboli di Guardiola". Simone Inzaghi, il segreto per il trionfo Champions

E proprio queste voci hanno blindato Inzaghi ad Appiano con una prova d'orgoglio che non solo ha visto l'Inter posizionarsi tra le prime quattro in calssifica, ma ha anche visto i nerazzurri metter a segno un'impresa con l'accesso alla finalissima di Champions. E ora sul futuro di Inzaghi arriva la risposta definitiva di Beppe Marotta: "Quest’anno non abbiamo mai pensato, nemmeno per un secondo, di sostituire Inzaghi. La sua conferma, espressa in percentuale, è pari al 100%. È e sarà il nostro allenatore anche il prossimo anno", ha affermato l'ad dell'Inter Giuseppe Marotta a Rai Italia durante 'Casa Italia'.