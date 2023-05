Mourinho, "quell'uomo di mer***a": insulta il giornalista in conferenza stampa

26 maggio 2023 a

L’ennesima domanda sul rapporto turbolento tra la sua panchina e gli arbitri ha fatto saltare i nervi a José Mourinho. Il tecnico della Roma, alla domanda di un cronista durante una conferenza stampa — che ha parlato di “atteggiamento "aggressivo e diseducativo per quel che si legge nelle motivazioni del giudice sportivo” — ha inizialmente risposto in maniera pacata, prima di perdere le staffe. In primis ha detto in maniera pacata: "È un bel discorso ma preferisco non rispondere”. Poi sono arrivati i nervi, all’insistenza di un altro giornalista che ha provato a riprendere l’argomento.

Mourinho al suo moderatore: “Non perdere tempo con quell'uomo di m…."

Mourinho è sbottato, rivolgendosi al moderatore della comunicazione, e gli ha detto senza giri di parole: "Non perdere tempo con quell'uomo di m….". Un'imprecazione che gli scappa per certe osservazioni che ritiene petulanti: "Ha già detto di non voler rispondere a queste domande", dice la voce fuori campo e chiude lì la conversazione con il giornalista, mentre il tecnico sottolinea il disappunto con un gesto eloquente del braccio e un'espressione seccata stampata sul viso.

Mourinho a pranzo con la squadra a Trigoria

Intanto, a una settimana dalla finale di Europa League contro il Siviglia a Budapest, Mourinho ha radunato questo giovedì squadra, staff e allenatore a Trigoria per un barbecue all’aria aperta. Un modo per fare gruppo, per unirsi ma anche per alleggerire la tensione di questi giorni carichi di adrenalina. A postare lo scatto sui social è stato proprio il tecnico portoghese che lo ha definito: "Il grande barbecue giallorosso".