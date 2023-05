Jacobs non corre in Marocco: "Come mi sono fatto male"

26 maggio 2023 a

Altro giro, altro infortunio per Marcell Jacobs. Stavolta il campione olimpico è stato fermato da una sciatalgia. I tempi di recupero sono ancora da valutare, ma gli accertamenti hanno escluso la presenza di patologie più gravi. Resta l’amarezza per il fatto di non vederlo debuttare nella tappa di Diamond League in Marocco. Rimandata quindi la sfida col rivale Kerley, dopo che era stato proprio Jacobs ad accenderla verbalmente: “Vuoi sfidarmi? Guarda che finisce come a Tokyo”.

“Sono costretto a saltare il debutto - ha dichiarato in merito al problema fisico - e il primo confronto di quest’anno con Kerley, a cui tenevo moltissimo, a causa di un leggero blocco lombo-sacrale che conto di risolvere al più presto. Non è un infortunio, è solo il risultato di un falso appoggio che però mi impedisce di gareggiare in Marocco. Tecnicamente mi sento in forma e pronto a fare una bella stagione all’aperto. La sfida - ha chiosato Jacobs - è solo rimandata”.

In attesa di conoscere i tempi di recupero esatti, il campione olimpico ha immediatamente iniziato le terapie a Monaco con il professore Mueller-Wolfarth, medico del Bayern e di Usain Bolt. L’obiettivo di Jacobs è ovviamente quello di tornare il prima possibile in condizione di allenarsi a pieno regime con il suo allenatore Paolo Camossi.