Marcell Jacobs, rissa tra la moglie e l'ex: "Inulti, mi ha tirato i capelli"

01 maggio 2023 a

a

a

Scintille a casa Jacobs. A quanto pare il noto campione olimpico si sarebbe trovato in mezzo a una lite tra la sua attuale moglie Nicole Daza e la sua ex compagna Renata Erika Szabo. A quanto pare ieri, secondo quanto rivela il Corriere, a Desenzano del Garda, nel corso dell'inaugurazione della nuova pista di atletica ci sarebbero state delle scintille tra le due donne.

In un primo momento, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano di via Solferino, l'ex compagna di Jacbos sarebbe stata respinta ai cancelli. Lei stessa ha raccontato quanto accaduto su Instagram affermando che "prima non mi hanno fatta entrare dal cancello, non avendo un permesso e in seguito mentre stavo parlando con mio figlio sono stata aggredita dalla mia ex suocera".

Marcell Jacobs non vince più? Un terribile sospetto, la voce sui "buchi"

Non finisce qua. Subito dopo il presunto primo scontro, la discussione si sarebbe spostata nell'ufficio di Jacobs per cercare di chiarire alcune cose. L'ex compagna lo aveva accusato un anno fa di essersi allontanato dal figlio. Proprio qui, secondo quanto ha raccontato la Szabo ci sarebbe stato il faccia a faccia con la moglie di Jacobs: "Ha cercato di attaccarmi verbalmente - dice la ex compagna di Jacobs, riferendosi a Nicole Daza - e poi mi ha aggredita tirandomi i capelli". Do qualche minuto sarebbe arrivata una pattuglia del Commissariato di Desenzano. E al Commissariato, Szabo ha presentato poi una denuncia per aggressione nei confronti di Daza.