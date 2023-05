Verstappen magico a Monaco: pole da brivido, dietro Alonso e Leclerc

27 maggio 2023 a

Max Verstappen ha conquistato la pole position nel Gp di Monaco di Formula 1 al termine di una qualifica serratissima, con distacchi risicati. Per l'olandese si tratta della prima pole in carriera nel Principato. Alle sue spalle si piazza Fernando Alonso, a 84 millesimi, mentre la Ferrari di Charles Leclerc è in terza fila (a 106 millesimi dalla Red Bull) insieme a un sorprendente Esteban Ocon, quarto con la Alpine. Quinto posto per Carlos Sainz con l'altra rossa, sesto Lewis Hamilton con la Mercedes. Completano la top ten Pierre Gasly, George Russell, Yuki Tsunoda e Lando Norris.

"Sono molto felice. Sapevamo che sarebbe stato un weekend un po' di sofferenza per noi. Non siamo partiti bene però abbiamo continuato a migliorare. In qualifica devi rischiare tutto, nell'ultimo tentativo i miei primi due settori non sono stati l'ideale, sono stato cauto. Nell'ultimo settore ho dato tutto quello che avevo, ho preso anche le barriere ma sono contento di aver fatto la pole". Lo ha detto Max Verstappen dopo la pole position conquistata nel Gp di Monaco. "Sarà necessario partire in modo pulito, è molto breve la strada fino alla curva 1 - ha aggiunto - Sul passo gara la macchina è fantastica e lo sappiamo, devo mantenere la calma e fare una gara pulita".