Napoli, Luis Enrique pronto: ecco qual è il futuro (strano) di Spalletti

Da Luciano a Luis. Il Napoli ha un solo nome in testa per la panchina, quello di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo infatti sarebbe in cima alle preferenze di Aurelio De Laurentiis per il dopo Spalletti. E così secondo alcune indiscrezioni sarebbero già stati avviati i contatti tra la società partenopea e Luis Enrique. Contatti che secondo la Gazzetta dello Sport si sono intensificati negli ultimi giorni. "Lucho ha chiesto tempo per riflettere. Deve capire cosa può trovare a Napoli, e cosa può arrivare da Parigi o dall’Inghilterra. Il Napoli non ha fretta, perché Luis Enrique resta il primo obiettivo e il corteggiamento proseguirà.

De Laurentiis è abile nel toccare le corde giuste. E sicuramente l’asturiano, innamorato dell’Italia, può trovare stimoli nell’allenare la squadra più forte della Serie A con una delle rose più giovani e promettenti. Proprio gli argomenti su cui farà leva il presidente convinto di poter dire la propria anche in Champions.

E così ora Luis Enrique ci sta pensando più seriamente", riporta la Gazza. Insomma per Luis Enrique quella di Napoli potrebbe essere una sfida molto stimolante. L'obiettivo dichiarato dal presidente De Laurentiis è quello di portare la Coppa dei Campioni sotto il Vesuvio, una vittoria del genere consegnerebbe alla storia questo ciclo del Napoli. Un ciclo su cui però non ci sarà la firma di Spalletti che ha deciso di fatto di prendere altre strade. Molto probabilmente l'allenatore toscano si prenderà un anno di riposo.