Napoli rimontato a Bologna: doppietta di Osimhen, chiusa la sfida con Lautaro

Il Bologna rimonta da 0-2 a 2-2 contro il Napoli nella gara valida per la 37/a giornata di Serie A e resta in corsa per l'ottavo posto, che potrebbe valere la Conference League. Osimhen con una doppietta porta avanti i campioni d'Italia, rispondendo al gol di Lautaro e chiudendo virtualmente anche il discorso classifica cannonieri (25 contro 21). Il bomber nigeriano sblocca il risultato al 14' approfittando di un errore in disimpegno di Skorupski, poi raddoppia al 9' della ripresa con un diagonale preciso in un'azione viziata da un passaggio sbagliato di Barrow.

La squadra di Thiago Motta nonostante lo 0-2 resta in partita e accorcia le distanze al 18' con il tapin vincente di Ferguson dopo una corta respinta di Gollini su Sansone. Nel finale, al 39', Silvestri trova il definitivo 2-2 con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. In pieno recupero Sansone in contropiede firma il 3-2 ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il Bologna sale così a quota 51 punti, a meno due dalla coppia Fiorentina e Torino all'ottavo posto, mentre il Napoli avanza a 87.