Antonio Cassano, profezia sul nuovo mister del Napoli: "Il solo big che può accettare"

Parlando del futuro del Napoli, Antonio Cassano ne ha sparata un’altra delle sue. Il ragionamento iniziale non era del tutto errato: “Mi dite quale allenatore accetterà una roba del genere?”, si è chiesto l’ex calciatore ai microfoni della Bobo Tv. Il riferimento è all’addio traumatico di Luciano Spalletti, che lascia un’eredità molto pesante da raccogliere: come se non bastasse, c’è il presidente De Laurentiis che parla di vincere la Champions…

"Ha detto no". Napoli, è finita: chi non vuole il posto di Spalletti

Stando alle ultime indiscrezioni, le enormi aspettative sul Napoli e sul prossimo allenatore avrebbero frenato la trattativa con Luis Enrique, che avrebbe un certo timore ad accettare l’offerta di De Laurentiis perché comporterebbe una pressione non indifferente. Forse l’ex ct della Spagna è alla ricerca di una situazione più “comoda”, soprattutto dopo che negli ultimi quattro anni è stato lontano dal calcio dei club. Cassano ha quindi condiviso la sua idea sul futuro allenatore del Napoli: “Magari un giovane per guadagnare tanti soldi in una piazza bellissima e fare la Champions”.

Spalletti e Mourinho, vinco e me ne vado: come stravolgono la Serie A

“Tra i grandi - ha aggiunto - penso che l’unico che possa accettare è Massimiliano Allegri. Sarà cacciato della Juventus e vi farò vedere come va a finire. Per me va al Napoli”. Una previsione che però non sembra trovare alcun riscontro nella realtà, dato che la priorità di Allegri è rimanere in bianconero, dove intende preservare il contratto da 7 milioni annui fino al 2025.