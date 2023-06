Messi, addio Psg: "Dove si trasferisce", l'offerta-choc da 600 milioni

Federico Strumolo 02 giugno 2023 a

L’avventura di Leo Messi sotto la tour Eiffel è giunta ai titoli di coda. Dopo due stagioni al Paris Saint-Germain il più grande giocatore al mondo ha deciso di chiudere con il calcio francese. Ad annunciarlo è nientemeno che il tecnico dei parigini Christophe Galtier alla vigilia dell’ultimo turno di campionato contro il Clermont di questa sera, che rappresenterà appunto l’ultima uscita del 35enne argentino con il Psg. «Ho avuto il privilegio di allenare il miglior giocatore della storia del calcio. Un grande privilegio. Contro il Clermont sarà la sua ultima partita al Parco dei Principi», le parole dell’allenatore. Probabile che il futuro di Messi sia lontano dall’Europa: i sauditi dell’Al-Hilal avrebbero messo sul piatto 600 milioni di euro di ingaggio in due anni, mentre gli americani dell’Inter Miami avrebbero proposto al sette volte Pallone d’oro un contratto quadriennale da 50 milioni a stagione.

È pronto a lasciare il grande calcio anche la stella francese Karim Benzema (35 anni), che firmerà un’intesa da 100 milioni netti per due anni con l’Al Ittihad, salutando il Real Madrid dopo quattordici anni. Tantissimi soldi, sicuramente troppi per il calcio italiano che potrebbe però riaccogliere Igor Tudor. L’allenatore lascerà il Marsiglia e non è certo un segreto che sogni di allenare la Juventus, club in cui ha militato da giocatore dal 1998 al 2007. Tudor è in cima alla lista dei desideri della Vecchia Signora in caso di separazione da Massimiliano Allegri, sempre più in bilico. Potrebbe dire addio a Torino questa estate anche Dusan Vlahovic (23), tra i principali indiziati per permettere ai bianconeri di fare cassa e osservato con attenzione dal Bayern Monaco. Resterà certamente a Torino, invece, Wojciech Szczesny (33), per il quale è scattato il rinnovo automatico fino al 2025.

E parlando di prolungamenti, il giorno che tutti i tifosi del Milan stavano aspettando è finalmente arrivato: oggi Rafael Leao firmerà fino al 2028 con il Diavolo. Una trattativa durata settimane, ma un traguardo voluto da tutte le parti in causa: il 23enne portoghese guadagnerà 7 milioni annui (bonus compresi), con l’aggiunta di 2 milioni alla firma. Difficile che nella prossima stagione Leao possa condividere il campo con Brahim Diaz (23), il quale dovrebbe rientrare dal prestito al Real Madrid per restare ai blancos. A sostituirlo in rossonero sarà il giapponese Daichi Kamada (26), prossimo allo svincolo dall’Eintracht Francoforte e atteso settimana prossima a Milano per la firma sul contratto, che sarà un quadriennale da tre milioni annui.

Giorni di apparente calma, invece, per Inter e Napoli. I nerazzurri aspettano la finale di Champions League del 10 giugno per mettere a segno i primi colpi, ma è quasi certo che arriverà almeno un parametro zero. Attenzione al difensore Nacho Fernandez (33), in scadenza con il Real Madrid, mentre è seguito, ma resta complicato, Benjamin Pavard (27), in uscita dal Bayern Monaco ma valutato 20 milioni. I campioni d’Italia, invece, prima devono scegliere il prossimo allenatore: l’uomo giusto può essere Vincenzo Italiano.