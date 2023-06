Juventus, terremoto dopo il verdetto: addii pesantissimi, chi va via

Claudio Savelli 02 giugno 2023 a

Il primo atto della nuova Juventus sono gli addii pesanti, che poi sono anche quelli più convenienti vista la probabile esclusione dalle competizioni Uefa. Grazie e arrivederci, dunque, a Di Maria, Rabiot e Cuadrado, giocatori in scadenza, e a Paredes, che non verrà riscattato dal Psg, per un alleggerimento di 35 milioni lordi sul monte ingaggi. Con la stessa logica è possibile che finiscano anche Pogba e Vlahovic sul mercato: insieme guadagnano 21 milioni lordi.

Per l’attaccante c’è il Bayern in cerca di una punta che costi meno di Kane, messo in vendita dal Tottenham per 115 milioni, per il centrocampista al momento è calma piatta. In entrata si cercheranno giovani possibilmente italiani tipo Parisi, 22enne terzino sinistro dell’Empoli quotato 15 milioni che, secondo il presidente Corsi, «è ormai pronto per una big, come del resto Vicario».

Il portiere dei toscani (26 anni) piace alla Juve in caso di cessione di Szczesny (scadenza nel 2024, altro da 12 milioni lordi di ingaggio) e al Napoli dovesse essere ceduto Meret (26) alla nuova Roma. Il Milan è l’unica già sul pezzo. Per la mediana sta chiudendo con Kamada (26), in procinto di svincolarsi dall’Eintracht (quadriennale da 3 milioni), e avvicinandosi a Loftus -Cheek (27) che fa parte della lunga lista di esuberi del Chelsea: 20 milioni la richiesta, 10 l’offerta, ci si incontrerà a metà strada. Intanto Messi potrebbe tornare al Barcellona per un anno, prima di godersi la “pensione all’Inter... di Miami.