Lewis Hamilton, "ho bisogno di una donna latina": e al box spunta lei...

Il dominio è stato ancora una volta di Max Verstappen. Ma a Barcellona le sorprese di giornata sono le due Mercedes di Hamilton (2°) e Russell (3°), rinvigorite dopo il pacchetto aggiornamenti portato nel GP di Montecarlo. Proprio il sette volte irdiato di Brackley era sostenuto ai box da una fan ‘speciale’: Shakira. Amica o secondo qualche voce anche qualcosa di più.

La 46enne colombiana, che adesso è single dopo la dolorosa separazione da Gerard Piqué, sembra stia diventando una grande appassionata di Formula 1: era già presente a Miami, oggi la si è ritrovata a Barcellona, appena tornata dalla Florida, sempre nel box Mercedes. Un interesse per i motori che qualcuno associa proprio al suo grande amico Lewis e ora è inevitabile che le voci sull'esistenza di qualcosa di più col 38enne di Stevenage si facciano più insistenti.

Shakira è stata paparazzata due volte con Hamilton in occasione del GP di Miami, a cena da Cipriani e su uno yacht, adesso arriva quest'altra apparizione assieme al circuito del Montmeló. Dal canto suo Lewis l'ha buttata lì, in occasione di un evento: "Ho bisogno di trovarmi una latina".

Un identikit che corrisponde alla perfezione con Shakira, la regina della musica latina che ha distrutto ogni record di vendite e fatto ballare e innamorare milioni di persone. Dopo la separazione con Piqué, la cantante di Barranquilla si è trasferita proprio a Miami, ma in virtù dell'affidamento congiunto dei figli con l'ex calciatore del Barcellona i due ragazzi trascorreranno le vacanze estive in Spagna assieme al padre. E dunque anche Shakira è tornata in Catalogna e ha colto l'occasione per andare ad assistere dal vivo al GP e fare il tifo per Hamilton. Che nasca un futuro amore?