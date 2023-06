Milan, addio Brahim Diaz: la conferma in una disastrosa gaffe, tifosi di sasso

05 giugno 2023 a

Dopo Zlatan Ibrahimovic, saluta anche Brahim Diaz. In poche ore, il Milan perde due punti fermi delle ultime fortunate stagioni, anche se il peso specifico dei due giocatori è ovviamente non comparabile. In entrambi i casi, però, l'esito era già stato ventilato da settimane. Se lo svedese ha detto basta al calcio giocato, il giovane ispano-marocchino tornerà al Real Madrid, con i rossoneri che non pagheranno i 22 milioni di euro necessari per riscattarlo (a fronte di un diritto di recompra per le merengues fissato a 27 milioni). A svelarlo, con una clamorosa gaffe social, sarebbe stato Luciano Vulcano, assistente del mister rossonero Stefano Pioli.

Vulcano ha infatti pubblicato su Instagram una foto in compagnia proprio di Ibrahimovic e Diaz, taggati, e la didascalia che è tutta un programma: "GodBye Legend & Hasta Luego Niño", arrivederci Niño. Un post poi rimosso in fretta e furia, immaginiamo con un certo imbarazzo per Paolo Maldini e Ricky Massara che secondo radio-mercato sono ancora in trattativa con il Real per abbassare il prezzo del riscatto di Diaz. Intorno ai 10-15 milioni, infatti, il Milan sarebbe tentato di puntare ancora sul duttile trequartista, da 3 anni a Milanello e autore forse della migliore stagione in rossonero, con 6 gol in 33 presenze in campionato e un gol, decisivo, in Champions contro il Tottenham nell'andata degli ottavi oltre a qualche prestazione di grande rilievo contro la Juve all'andata o contro il Napoli tra campionato e coppa, al ritorno.

Con l'arrivo ormai imminente del giapponese Kamada dall'Eintracht Francoforte e la necessità di dare un'altra occasione a De Keteleare, probabile che in via Aldo Rossi si stia pensando di dirottare i soldi per Brahim su altri obiettivi, dal centrocampista Loftus Cheek del Cheslea al centravanti titolare.