Il Milan si affida a Billy Beane: come stravolge il mercato mister Moneyball

Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati silurati da Gerry Cardinale e non verranno sostituiti. O meglio, lo saranno ma attraverso una riorganizzazione interna che punta a valorizzare chi è giù al Milan. A partire da Geoffrey Moncada, che avrà molto più peso all’interno della dirigenza dopo essere stato un ottimo capo scout: a lui farà capo la strategia sugli obiettivi di mercato da inseguire in questa sessione estiva.

Moncada ha maturato una certa esperienza all’interno del Milan e ha contribuito a operazioni importanti, come quelle che hanno formato la coppia difensiva Tomori-Kalulu, che ha vinto lo scudetto lo scorso anno. Inoltre Moncada ha un approccio alla Moneyball, che è lo stesso in cui crede Cardinale: selezionare giocatori in base ai dati e non ai nomi. “Tutti li hanno, la differenza è come li usi - ha dichiarato recentemente Cardinale - Billy Beane è stato decisivo nel convincermi che il calcio europeo potesse essere una grande opportunità”.

Proprio Beane, l’uomo che ha rivoluzionato il baseball e ispirato il film Moneyball con Brad Pitt, potrebbe essere coinvolto dal Milan: è già un collaboratore di RedBird ed è probabile che il legame con il club rossonero si rafforzerà. Lo stesso potrebbe accadere con Luke Bornn, della Zelus Analytics: si tratta della società di analisi dei dati che ha programmato la scalata del Tolosa in Francia.