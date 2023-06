Milan, Maignan terrorizza i tifosi con una foto: va via?

07 giugno 2023 a

Lo spogliatoio del Milan sembra compattamente schierato al fianco di Paolo Maldini e Ricky Massara, licenziati con effetto immediato e senza troppi ringraziamenti da Gerry Cardinale, numero 1 di RedBird e proprietario del club. Un terremoto sportivo e umano che ha sconvolto i tifosi rossoneri, ma pure gli stessi giocatori. Tra i più attivi nel commentare a modo suo quanto accaduto è stato Rafa Leao, legatissimo a Maldini. Ma poche ore fa è intervenuto a modo suo anche Mike Maignan, uno degli idoli del tifo milanista.

Il portiere francese ha condiviso tra le sue Instagram Stories le foto della firma del contratto, quando era insieme a Maldini, Massara e l'ormai ex ad Ivan Gazidis. Tutti e tre allontanati dalla nuova proprietà americana. Certo, l'ultimo atto che ha coinvolto il responsabile dell'area sportiva e l'uomo-mercato di via Aldo Rossi è stato traumatico.

Tanto che Magic Mike, sarcasticamente, sulla foto scrive Sempre Milan, il motto rossonero, ma con un piccolo punto di domanda al posto del puntino sulla "i". Un dettaglio che ha fatto impazzire gli utenti e terrorizzato il mondo del Diavolo.





Il punto interrogativo è un sarcastico, amaro commento sul fatto che tre dei quattro protagonisti della foto nel Milan non ci sono più o, come temono in molti, instilla un dubbio sulla possibilità che il portiere della nazionale transalpina possa non avere intenzione di rinnovare il proprio contratto in scadenza nel 2026 (a 2,8 milioni di ingaggio, decisamente sotto-valore) sul quale stava già trattando con Maldini?