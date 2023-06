Fiorentina-West Ham, rissa tra tifosi per le vie di Praga: i video-choc

07 giugno 2023 a

Praga si trasforma in una polveriera a cielo aperto. In attesa della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham le vie del centro sono state prese d'assalto dai tifosi delle due frange. Nel pomeriggio un gruppo di sostenitori del West Ham in festa è stato aggredito violentemente dagli ultras viola, come riporta Hooligans.cz e il Daily Mail. Nei video che girano sui social si vedono diverse inquadrature con ultras che dopo aver devastato un locale lanciano sedie e accendono fumogeni.

Stando alla ricostruzione del quotidiano inglese tutto sarebbe nato quando i fan degli Hammers, che bevevano in un bar, sono stati attaccati da un gruppo di italiani vestiti con abiti neri e maschere. E con la voce che si è sparsa, i fan degli Hammers si sono spostati verso il bar. Sul posto, un gruppo di polizia antisommossa si è avvicinato per impedire ai due gruppi di scontrarsi. Non è chiaro se qualcuno sia rimasto ferito.

Un tifoso del West Ham che ha assistito alle scene ha dichiarato: "Hanno preso di mira un gruppo e li hanno attaccati in modo piuttosto violento, poi sono scappati prima che qualcuno potesse reagire. Erano tutti ultras vestiti di nero". Al momento sarebbero 16 i tifosi della Fiorentina fermati. "I tifosi italiani hanno attaccato quelli del West Ham in un bar lungo via Rytirska. Anche un poliziotto è stato aggredito", hanno comunicato le forze dell'ordine. E ancora: "Abbiamo fermato 16 persone e siamo indagando sull'accaduto", ha continuato la polizia.

Qui i filmati dell'accaduto diffusi sui social