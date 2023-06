Moise Kean, che follia: "Non lo attira", perché lascia l'Under 21

08 giugno 2023 a

a

a

Moise Kean poteva essere un elemento fondamentale nell’Europeo Under 21 che si disputerà dal 21 giugno all’8 luglio in Romania e Georgia. Invece l’attaccante della Juventus si è reso protagonista dell’ennesimo colpo di testa: ennesimo talento che si sta buttando via, se è vero che ha lasciato il ritiro di Tirrenia per un problema di voglia e non fisico.

"Occasione irripetibile": Juve a un bivio, chi deve essere fatto fuori

“L’Europeo non lo attira”, ha sintetizzato Tuttosport, che conosce bene Kean vista la sua lunga militanza tra le file della Juventus. Ufficialmente il motivo della sua rinuncia è una “indisponibilità”, che però non è stata precisata: solo in un secondo momento è emerso che Kean non si sente abbastanza motivato per giocare l’Europeo di categoria. L’attaccante ha avuto un confronto con lo staff tecnico nel primo pomeriggio di ieri, mercoledì 7 giugno, e ha preso la sua decisione.

Incubo Juve, perde 4-1 a Empoli e ora è lontana dall'Europa

Forse è meglio che abbia rinunciato, dato che senza le giuste motivazioni sarebbe potuto essere deleterio per la Mazionale di Paolo Nicolato. Resta però un peccato che Kean si butti via in questa maniera: dopo gli esordi precoci, tra le Under e la Nazionale maggiore Moise ha combinato un guaio dopo l’altro. Se non cambierà a livello mentale, difficilmente avrà futuro nel calcio e soprattutto in azzurro.