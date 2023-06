Milan, "chi è davvero Ricky Massara": la foto che fa impazzire i tifosi

08 giugno 2023 a

Il Milan si trova a un giro di boa importante della sua storia recente. L'addio, anzi la cacciata, di Maldini e Massara ha letteralmente agitato le acque tra i tifosi e anche all'interno della squadra. A quanto pare c'è timore per le ambizioni future dei rossoneri che saranno gestiti, soprattutto in fase di mercato, da Moncada ma anche dai pareri di Stefano Pioli che avrà un ruolo centrale.

E a questo punto sui social è scoppiato un vero e proprio finimondo sulle pagine social dei tifosi rossoneri che seguono da vicino la squadra e tutte le vicende legate alla società. E su alcuni portali e sul alcune pagine social è spuntata una foto di Massara che sta facendo impazzire i tifosi.

È stata scattata alla fine di Lazio-Milan dello scorso anno. Una partita decisiva per lo scudetto vinta all'ultimo secondo con un gol di Sandro Tonali. Massara a fine partita si è seduto sulla panchina, mani sul volto e ha scaricato la tensione con qualche lacrima. Una foto davvero toccante che è un po' diventata il simbolo dei tifosi che contestano la scelta della società che per rilanciare il settore dirigenziale ha messo alla porta due pezzi da novanta come Maldini e Massara. Insomma qui stiamo parlando di una semplice foto che però dimostra tutto l'attaccamento di Massara al Milan. Da vero rossonero.