Lele Adani, "inchino, permesso e...": le tre cose da fare con Maldini

Quando vedi di fronte Paolo Maldini, devi fare “tre cose”. Così commenta sul suo profilo Instagram Lele Adani, opinionista Rai ed ex Sky. Lo stesso che si è così espresso sul suo profilo Instagram, commentando il licenziamento del Milan nei confronti dell’ex difensore e bandiera rossonera: "Quando una persona entra a far parte dell'AC Milan e si trova di fronte a Paolo Maldini, anche per ricoprire una carica superiore, inferiore o paritaria alla sua, non gli resta da fare che tre cose — ha detto Adani — La prima un inchino, la seconda chiedere il permesso di parlare e la terza, se possibile, parlare a bassa voce, talmente bassa che Paolo deve sollecitare ad alzare il tono della voce perché non sente. Questo è il mio parere”.

Adani duro ancora con Allegri: “Ottiene tutto senza dare niente”

Alla Bobo TV, poi, lo stesso Adani è tornato a ruggire contro Massimiliano Allegri, dopo la deludente stagione con la sua Juve chiusa al settimo posto (data la sanzione di 10 punti ai bianconeri relativa al caso plusvalenze). "Negli ultimi nove anni Allegri ha preso soldi dalla Juve in otto di questi — commenta l’ex difensore dell’Inter — Non lo biasimo, perché il contratto si firma in due e va difeso, ma non parliamo di amore e famiglia, perché lui ha detto che non esistono questi valori nel calcio. Se gli danno soldi per altri due anni lo stimo perché ottiene tutto senza dare niente, tipico dell’Italia. Per me deve andare a fare il Presidente della Repubblica".