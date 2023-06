Fabio Capello, siluro prima di Inter-City: "Guardiola ha il bancomat"

10 giugno 2023 a

Fabio Capello ha rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha espresso il suo punto di vista sulla finale di Champions League tra Manchester City e Inter. I favori del pronostico sono tutti dalla parte della squadra di Pep Guardiola, che insegue il triplete dopo aver vinto la Premier League e la FA Cup. “Non mi piacciono le espressioni che sento. L’Inter non dovrà sfangarla contro il City. Dovrà giocarsela”, ha dichiarato Capello.

“L’Inter dovrà recuperare palla e aprire il gioco dalla parte opposta - ha spiegato l’ex allenatore - il City lo soffre. E in FA Cup dopo 25 minuti è calato. L’Inter è in grande condizione, Inzaghi ha fatto un bel lavoro”. Proprio l’allenatore nerazzurro è stato criticato da Arrigo Sacchi: “Inzaghi fa bene a non rispondere. Non c'è un solo modo giusto di giocare. Perché fare venti passaggi quando ne bastano tre? L'importante è mettere i giocatori in condizione di rendere e in questo Inzaghi è bravo”.

Capello ha poi riservato una stoccata a Guardiola: “È bravo? Grazie tante, sono sette anni che ha in mano il bancomat. Può permettersi di lasciare in panchina Foden e Julian Alvarez. In Italia nessuno ha questa fortuna”. L’ex allenatore ha poi concesso una battuta sulla cacciata di Maldini dal Milan: “Su Paolo sono di parte. L'ho allenato nelle giovanili e da adulto. Lo hanno trattato all'americana: ecco lo scatolone, quella è la porta. Non è bello".