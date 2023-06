Allegri, addio Juve? Umiliato: in Arabia non lo vogliono

10 giugno 2023 a

a

a

Massimiliano Allegri è stato accostato all’Al Hilal, che sarebbe pronto a ingaggiarlo a cifre quasi impossibili da rifiutare. L’altra squadra di Riad sta pensando al tecnico toscano per rispondere ai rivali dell’Al Nassr, che hanno ingaggiato Cristiano Ronaldo. Pare infatti che Allegri sia in cima alla lista, dato che risponde perfettamente al profilo ricercato, ovvero un allenatore europeo con un nome importante.

"Stipendio triplicato, dove va Allegri". Bomba sulla Juve: al suo posto un nome clamoroso

I tifosi della Juventus non fanno nulla per nascondere che accoglierebbero un eventuale accordo di Allegri con l’Al Hilal come una sorta di liberazione, dopo due anni terrificanti a livello di gioco e di risultati. A quanto pare, però, i supporter arabi non sono per nulla contenti di vedere il nome del tecnico toscano accostato alla propria squadra: il loro rifiuto nei confronti di Allegri è addirittura entrato nei trend topic di giornata, a quanto pare sono ben informati sul declino dell’attuale allenatore della Juventus.

Allegri si prende ufficialmente la Juve, chi fanno fuori: il trionfo del mister

“Questo allenatore una volta disse: ‘se cerchi divertimento, vai al circo’. Un modo di giocare puramente difensivo, questo non è adatto all’Al Hilal, nemmeno l’1%”, ha scritto un tifoso arabo sui social. Le proteste potrebbero disincentivare Allegri a firmare, anche perché è sicuro di avere altri due ricchissimi anni di contratto in bianconero…