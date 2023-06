Inter-City, sparito il padre di Maresca: "Non sappiamo dove sia finito"

11 giugno 2023 a

Dramma e mistero subito dopo la fine di Manchester City-Inter con la vittoria degli inglesi per 1-0 in finale di Champions sui nerazzurri. A quanto pare da ieri sera, dal fischio finale del big match che ha assegnato la Coppa dei Campioni, non si hanno più notizie del papà di Enzo Maresca, il vice-allenatore di Pep Guardiola.

Enzo Maresca era sicuro di rivedere il padre dopo la partita. Secondo le prime ricostruzioni il papà dell'allenatore in seconda del Man City si trovava sugli spalti dell'Ataturk per seguire la partita della squadra del figlio. Poi, dopo il fischio finale, nel corso dei festeggiamenti dei Citizens è stato irreperibile. Il figlio ha provato a contattarlo ma nulla da fare, pare sia sparito nel nulla. Subito è stato dato l'allarme ed è intervenuta anche la polizia turca che sta cercando il signor Maresca in tutta Istanbul. Al momento non si hanno notizie su dove possa essere finito. Maresca non è riuscito a godersi la festa avendo il pensiero al padre. Ore di paura e di preoccupazione. Ma per il momento non è emerso nulla. La polizia sta cercando di ricostruire gli ultimi movimenti all'interno dell'Ataturk del padre di Maresca. La speranza è che questa vicenda si chiuda al più presto e Maresca possa finalmente godersi la festa insieme al padre.