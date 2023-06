Inter-City, Lukaku sbaglia il gol della vita. Inzaghi reagisce così: pazzesco

11 giugno 2023 a

Niente da fare le porte dell'Ataturk sono stregate per le squadre italiane. Ricordate Schevchenko fermato da Dudek nella finalissima del 2005? La scena si è ripetuta anche nella finalissima tra Inter e Manchester City. Lukaku di fatto è stato il protagonista in negativo di questa serata maledetta per i nerazzurri. Minuto 89', Inter in avanti. Cross dalla destra, spizzicata Gosens e pallone in aria. Lukaku sente l'odore del gol e si proietta sul pallone a botta sicura colpendolo di testa: Ederson risponde e sfuma il pari dell'Inter. Immediatamente in tanti si sono però accorti di una circostanza: non siamo davanti al miracolo di un portiere ma di fatto davanti all'errore di un attaccante di peso sottoporta.

Un errore che costa all'Inter il pari che avrebbe regalato un pass per i tempi supplementari. Lukaku si porta le mani sul volto in segno di disperazione. Ma le telecamere vanno ad individuare anche la reazione di Simone Inzaghi in panchina che è davvero incredibile.

Il volto perso nel vuoto, gli occhi sgranati e un urlo di disperazione che la dice lunga sullo sconforto del tecnico nerazzurro che senza questa coppa in bacheca presto potrebbe tornare in discussione. Lo è stato di fatto per tutta la stagione e l'approdo in finale a Istanbul ha dato il via libera alla riconferma. Ma ora Inzaghi rischia di diventare un collezionista di Coppe Italia. All'Inter serve altro...