Inter-City, bufera su Infantino sui social: "Per chi tifava"

12 giugno 2023 a

a

a

In tribuna, a Istanbul, c’era anche il presidente della Fifa, Gianni Infantino, grande tifoso dell’Inter. Dopo la partita, si è dedicato ad alcuni post sui social, sottolineando la sua passione per la squadra milanese, scatenando le reazioni dei supporter delle altre squadre italiane. Il numero uno della FIFA ha pubblicato un post con il messaggio "Amala" e i cuori nerazzurri oltre a foto con Maicon, Materazzi e Cambiasso che facevano ricordare a tutti i tifosi della squadra meneghina i tempi del Triplete. Mentre gli altri si sono scatenati talmente tanto da disattivare i commenti al suo post fatto per la finale di Istanbul.

Lukaku sbaglia il gole della vita: Inzaghi reagisce così, cosa vi siete persi | Guarda

Il video di Infantino su Instagram: “Il mio cuore sta battendo”

In un video pubblicato su Instagram, il presidente aveva parlato della partita ma senza esporsi in maniera concreta, ma tutti sanno da tempo che il suo cuore batte per l'Inter: "Sarà una partita tra il miglior club del mondo e un altro fantastico club — aveva detto Infantino — Vedremo quale sarà il risultato. Vi posso dire che il mio cuore sta battendo molto, tutti sanno per chi quindi non rivelerò qui per quale squadra stia battendo”. Gianni Infantino era, ovviamente, in tribuna allo stadio Ataturk di Istanbul con Ceferin e Erdogan al suo fianco, ma c'erano anche tanti altri personaggi di spicco, del mondo del calcio e della politica: queste sono occasioni in cui si possono notare anche in che modo le nuove potenze economiche che provano a ritagliarsi uno spazio nel mondo del calcio e in che direzione si sta muovendo questo sport a livello geopolitico.