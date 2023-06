Inter, allarme-Onana: "A certi livelli non sai mai", dove può andare

Roberto Tortora 13 giugno 2023 a

Il brillante finale di stagione dell’Inter, condito da una sfortunata finale di Champions League persa contro il Manchester City, ha inevitabilmente alzato il valore dei suoi uomini migliori. Tra i più corteggiati del mercato estivo che è ormai cominciato c’è sicuramente il portiere, Andrè Onana. E Marotta, per fortuna, non ha bisogno di svendere, anzi, può alzare i prezzi, perché i soldi arrivati dalle coppe sono stati ossigeno per le casse.

Se arriveranno offerte importanti, verranno valutate. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, sarebbe il Chelsea la prima pretendente e i due club hanno già un appuntamento segnato in agenda per discutere la possibile permanenza a Milano di Lukaku e non solo. Ma l’Inter vuole ora 70 milioni (non più 40) per cedere il suo portiere, assoluto protagonista della stagione. Considerato che è arrivato ad Appiano Gentile da svincolato, Marotta vendendolo otterrebbe una super-plusvalenza.

Lo stesso Onana, poi, è stato sibillino sul suo futuro nel post-finale di Champions: “Il futuro? Non so, la verità è che qui sono contento, ma a certi livelli non sai mai come può andare. Non ho problemi con l'Inter, siamo in ottimi rapporti e resto a disposizione: farò quello che mi diranno". Partisse il camerunense, quale sarebbe l’alternativa? Il primo nome sul taccuino di Marotta è quello di Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli reduce da due stagioni esaltanti, in cui ha avuto un rendimento altissimo ed è stato premiato per due volte consecutive dalla redazione di Sportmediaset come portiere dell’anno. La società del presidente Corsi valuta il portiere non meno di 20 milioni di euro. Altro nome caldo è quello di Yann Sommer, esperto portiere svizzero del Bayern, che ha preso le redini della squadra dopo l’infortunio di Manuel Neuer e ora sta scomodo nel ruolo di secondo in previsione della prossima stagione.