Non solo Koulibaly: quelli che rimpiangono la Serie A, rumors di mercato

La Premier League sarà anche il campionato più spettacolare e ricco del mondo, eppure sono tanti i calciatori nostalgici della Serie A. Il forte richiamo del Belpaese, in particolare, sembra farsi vivo nello spogliatoio del Chelsea, tra un Romelu Lukaku (30 anni) di rientro solo di passaggio a Londra ma pronto a fare le valigie magari proprio per rivestire la maglia dell’Inter, e un Kalidou Koulibaly (31), che sembrerebbe sempre più vicino al ritorno in serie A. Nonostante i 38 milioni di euro spesi dai Blues l’estate scorsa per strapparlo al Napoli, infatti, il difensore centrale senegalese ha faticato ad ambientarsi a Londra e non è considerato un punto fermo per il nuovo tecnico Mauricio Pochettino.

In Italia, invece, Koulibaly sa di godere di grande stima: ci pensa la Juventus, come proprio l’Inter, che lo ha individuato come profilo ideale per sostituire Milan Skriniar (28), promesso sposo del Paris Saint-Germain a parametro zero. È chiaro che l’elevata cifra spesa dai londinesi solamente l’estate scorsa renda l’operazione complessa per qualsiasi squadra di serie A, a maggior ragione per il ricco stipendio percepito dall’ex leader del Napoli, da 8 milioni netti a stagione. L’unica via sembra il prestito e l’Inter potrebbe giocarsi la carta André Onana (27), il quale rappresenta un obiettivo dei Blues (Beppe Marotta vuole 60 milioni).

Come Koulibaly, potrebbe tornare in Italia dopo una sola stagione in Inghilterra Gianluca Scamacca. Il 24enne, venduto l’estate scorsa dal Sassuolo al West Ham per 36 milioni più 6 di bonus (e il 10% sulla plusvalenza di un’ipotetica futura rivendita), non è riuscito a imporsi a Londra, è scontento e vuole tornare in Italia per essere protagonista e non perdere posizioni nelle gerarchie dell’attacco della Nazionale. In prima linea per accontentarlo ci sono Roma e Milan. I giallorossi sono avanti, avendo già incassato il gradimento del giocatore e il general manager romanista Tiago Pinto volerà a Londra nei prossimi giorni per provare a chiudere l’operazione in prestito. I rossoneri, però, restano alla finestra e tenterebbero il sorpasso nel caso in cui lo svincolato Marcus Thuram (25) dovesse preferire l’offerta del Psg a quella del Diavolo (i francesi offrono 6 milioni, contro i 4 messi sul piatto dal Milan).

Intanto proprio la Roma accoglie in città Evan Ndicka (23) per le visite e la firma sul quinquennale da quattro milioni netti a stagione, dopo lo svincolo dall’Eintracht Francoforte, mentre continua a lavorare per Davide Frattesi (23) del Sassuolo, su cui studia l’inserimento proprio il Milan, che pare non più così convinto di concludere l’affare a parametro zero con Daichi Kamada (26). Infine Vincenzo Montella lascia l’Adana Demirspor. Il club turco in una nota pubblicata sui propri profili social ha annunciato la separazione con il tecnico italiano. L’ex allenatore di Fiorentina e Milan era arrivato in Turchia nel 2021 e questa stagione ha chiuso al quarto posto la Super Lig, centrando la qualificazione alla prossima edizione della Conference.