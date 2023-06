Inter, terremoto-Lukaku: "Una mer***", lo sfogo è durissimo

13 giugno 2023 a

a

a

Dopo qualche giorno di riflessione, Romelu Lukaku ha deciso di scrivere un messaggio sulla finale di Champions League. L’Inter ha dato tutto e ha avuto tre occasioni clamorose, una per passare in vantaggio e due per pareggiare. Le ha sprecate tutte e così ad alzare la coppa è stato il Manchester City. L’attaccante belga era partito dalla panchina con l’intenzione di spaccare la gara in corso d’opera, ma purtroppo per lui le cose non sono andate come sognava.

Anzi, Lukaku è costretto a convivere con due episodi che lo hanno visto protagonista in negativo: sul colpo di testa di Dimarco che sarebbe potuto valere il pari si è ritrovato in traiettoria e ha così salvato il City. Una circostanza che ha ricordato quella della finale di Europa League, quando con la testa aveva fermato la conclusione di Sanchez. Poco dopo ha avuto una grossa occasione di pareggiare, ma il suo colpo di testa a due passi è stato troppo centrale, con Ederson che è riuscito a respingere.

“Prima di tutto - ha scritto su Instagram - voglio ringraziare tutti i tifosi dell’Inter per l’amore e il sostegno per tutta la stagione. Voi ragazzi ci siete stati accanto in ogni momento e personalmente voglio ringraziarvi per questo. Non doveva succedere…Abbiamo dato tutto. È una sensazione di m***a per tutti noi che amiamo questo bellissimo club. Ma l’Inter ha ancora fame e torneremo a combattere con la speranza di raggiungere un giorno quel momento in cui si scrive la storia".