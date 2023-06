Cuadrado, addio Juve dopo 8 anni: chi si prende la sua fascia

15 giugno 2023 a

Dopo l’uragano che ha contraddistinto una delle stagioni più dolorose e deludenti della sua storia, la nuova dirigenza della Juventus sta cercando di capire come impostare la prossima. In un vertice societario sono stati esaminati i vari punti del mercato. Si attende una risposta da Rabiot, al quale è stato proposto un rinnovo annuale mentre potrebbe cambiare la strategia per le fasce: Cuadrado dopo otto anni andrà via (Spagna o Turchia), Andrea Cambiaso (23) è pronto a tornare. Piacciono Lucas Vazquez (31) e Emil Holm (23) mentre per l'attacco è quasi certa la conferma di Arkadius Milik (28): vicinissimo l’accordo per rinnovare il prestito con il Marsiglia. In avanti il nuovo obiettivo è Georges Mikautadze (23), attaccante franco georgiano classe 2000 del Metz

Una bomba da Napoli: il procuratore di Victor Osimhen, Roberto Calenda, ha chiesto un vertice con De Laurentiis per discutere il futuro del bomber nigeriano che non avrebbe alcuna intenzione di rinnovare il contratto, in scadenza nel 2025. Il Chelsea sarebbe alla finestra, non il PSG che punta Kane. Per i partenopei risulterebbe difficile rifiutare un'offerta allettante ma De Laurentiis non farà sconti: chiede 130 milioni di euro. Milano sponda rossonera: gli obiettivi per l’attacco sono, in alternativa, lo svincolato Marcus Thuram (26), oppure l’iraniano Medhi Taremi (31) del Porto. Più complesso il discorso Inter che deve fare i conti con cessioni importanti: per Onana il Chelsea è arrivato a offrire 70 milioni ma Inzaghi ha posto il veto alla cessione del portiere. Il difensore olandese Stefan De Vrij (31) ha accettato un rinnovo biennale mentre Kristjan Asslani (21) ha detto chiaro e tendo: «Resto all'Inter. Ho avuto pochi minuti, ma quando vedo chi c'è penso sia un sogno stare lì con loro. Penso soltanto a migliorarmi».

Dopo due anni grigi (10 gol in 77 partite, con infortuni e fischi), Joaquin Correa è invece pronto a salutare Milano. Per la sua Roma, Josè Mourinho ha chiesto e otterrà in prestito con diritto di riscatto Gianluca Scamacca (24): Tiago Pinto partirà per Londra nei prossimi giorni per trattare con il West Ham il passaggio del centravanti che è reduce da un'annata deludente. L’Empoli, club sempre pronto a scovare talenti sconosciuti ha firmato Sebastian Walukievicz (23), difensore polacco ormai ex Cagliari. Infine il Genoa neopromossa: Alberto Gilardino ha rinnovato sino al 2025 il suo contratto. L’ex attaccante dell’Italia campione del mondo 2006 ha guidato i rossoblu dall'esonero di Blessin e li ha riportati in serie A. Come primo innesto punta a Wílmar Barrios (31), centrocampista di proprietà dello Zenit San Pietroburgo.