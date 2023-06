Italia-Spagna, Bonucci in diretta: "Mi girano a elica", addio alla Nazionale

16 giugno 2023 a

Tifosi azzurri in rivolta contro Leonardo Bonucci: il capitano della Nazionale è protagonista di un avvio choc nella sconfitta dell'Italia contro la Spagna che ha regalato alle Furie rosse l'accesso alla finale di Nations League contro la Croazia. Dopo soli 3 minuti il centrale difensivo della Juventus perde palla al limite della sua area, regalando Yeremi Pino la più facile delle occasioni da gol. Donnarumma trafitto e 1-0 per la Spagna (arriveranno poi il pari su rigore all'11' di Immobile, il gol annullato per fuorigioco millimetrico a Frattesi e la rete nel finale di Joselu, dopo un beffardo flipper in area).

Sui social, tutti contro Bonucci che in diretta, subito dopo la gara ai microfoni di Sky e Rai, si sfoga senza nascondersi: "Mi girano a elica… È stato un errore frutto della voglia di costruire da dietro come ci dice il mister – dice Bonucci nelle interviste del dopo gara tra Sky e Rai -. Me ne assumo le responsabilità come ho sempre fatto, non mi sono mai nascosto dietro gli errori".

Reduce da una stagione difficilissima per lui e per la Juve, a 36 anni appena compiuti Bonucci ha pagato forse anche lo scarso statodi forma che lo ha portato a disputare appena 16 partite in campionato e 26 complessive, delle quali molte da subentrato. "Non giocare non fa mai bene a nessuno. Adesso c'è la gara di domenica da preparare contro l'Olanda. Vedremo cosa deciderà il mister, poi faremo delle valutazioni tutti quanti in vista dei prossimi mesi". Parole che sembrano preludere a un possibile addio alla Nazionale, maglia che ha indossato per 121 volte dal 2010. Qualche settimana fa, aveva di fatto ammesso che la prossima sarà la sua ultima stagione in bianconero e molto probabilmente da calciatore.