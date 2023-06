Inter, "c'è il veto di Zhang": il Milan frega ai nerazzurri la stellina di Serie A?

16 giugno 2023 a

Davide Frattesi vuole l’Inter, che è interessata. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, c’è anche il Milan, che ha incontrato il d.s. Carnevale per capire i margini di manovra. I rossoneri si aggiungono anche a Juve e Roma, ma la volontà del centrocampista del Sassuolo è chiara: vuole solo i nerazzurri. Proprio giovedì è stato uno dei migliori in campo in Spagna-Italia e ha detto: “Voglio restare in Serie A, non mi sento pronto per l'estero". L’accordo con i neroverdi c’è, ma i nerazzurri devono prima operare una cessione: si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto per 35 milioni, con inserito nell’affare Samuele Mulattieri (riscattato dal Frosinone ma che l'Inter contro-riscatterà versando circa 500.000 euro di differenza).

Inter-Frattesi: veto di Zhang, serve prima cedere

Se l’accordo con il Sassuolo è stato trovato, la trattativa è ora in stand-by per il veto di Steven Zhang. Serve prima cedere per lasciar posto ai nuovi arrivi. E alcuni candidati come De Vrij, Onana e forse anche Brozovic, possano essere i candidati numero uno in questo momento. L'Inter sta inoltre ricevendo diverse proposte per Correa che con Simone Inzaghi ha fatto veramente pochissimo rispetto a quanto visto con la Lazio anche per via dei diversi infortuni che l'hanno frenato.

La volontà e di non fare la stessa fine fatta la scorsa estate con Gleison Bremer e Paulo Dybala, finiti poi a Juve e Roma. Per Onana nessun passo avanti col Chelsea, l'interesse dei Blues che risaliva alla scorsa estate per Dumfries non è stato confermato. Confermato il riscatto di Acerbi dalla Lazio (per circa 4 milioni di euro, affare in definizione in queste ore), giovedì la "conferma" indiretta è arrivata dal suo agente Pastorello