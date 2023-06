Milan, bomba di mercato: addio De Ketelaere per... un top player. Chi arriva

16 giugno 2023 a

a

a

Il Milan prova a unire i pezzi per affrontare la prossima stagione da protagonista. E così c'è un grandissimo da farsi sul mercato per mettere a tacere anche la voce dei tifosi delusi dopo la "cacciata" di Paolo Maldini. Di certo i rossoneri dovranno intervenire in attacco e così nelle ultime ore spunta un nome abbastanza pesante per il settore avanzato: stiamo parlando di Marcus Thuram che secondo Tuttosport è nella lista della spesa dei rossoneri.

Dal 1° luglio il giocatore sarà totalmente libero dal contratto che lo lega al Borussia Monchengladbach e in queste ore sta valutando l'offerta del Milan e quella del Paris Saint Germain. Il Milan mette sul piatto quasi 5 milioni di ingaggio, ma da Parigi potrebbe già arrivare un'offerta ben più pesante.

Con Mike Maignan "salta tutto": il Milan sprofonda, "dove fugge il portierone"

Ma in casa Milan c'è anche un altro nodo da sciogliere e riguarda Charles De Katelaere che potrebbe lasciare i rossoneri in caso di offerta consistente. Secondo il Corriere dello Sport per il belga i rossoneri hanno già fissato un prezzo con il quale le parti si direbbero addio senza troppi rimpianti: in caso di arrivo di offerte da 28-29 milioni di euro il Milan darebbe il suo ok per la cessione a titolo definivo. Bisognerà attendere qualche settimana per capire che fine farà il giocatore che più di ogni altro ha deluso le aspettative rossonere.