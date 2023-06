Mike Maignan, "salta tutto": il Milan sprofonda, "dove fugge il portierone"

16 giugno 2023 a

La bomba sul Milan arriva dritta dritta dalla Francia. Nel dettaglio a sganciarla è il quotidiano L'Equipe. E si parla di uno dei pezzi pregiatissimi dell'argenteria rossonera, ovvero Mike Maignan, il portierone rossonero, a un passo dal rinnovo col club.

Peccato però le trattative per il rinnovo, ormai quasi concluso, fossero stato seguite da Paolo Maldini in prima persona, quel Maldini a cui Maignan era molto affezionato e nel quale il portiere nutriva assoluta, totale fiducia. Ora, Maldini non c'è più. Un terremoto, una rottura brusca con e per il Milan, un distacco che potrebbe avere profonde ripercussioni.

E una di queste ripercussioni, appunto, porta il nome di Mike Maignan. Eccoci infatti alle indiscrezioni rilanciate dall'Equipe: il rinnovo del portiere francese non sarebbe più sicuro. Per niente: questo è quanto sostiene l'edizione di oggi, venerdì 16 giugno, del quotidiano. La partenza di Maldini, infatti, avrebbe minato le convinzioni di Maignan nel progetto del club. E considerato l'interesse del Chelsea nei suoi confronti, ecco che l'addio potrebbe essere a un passo, imminente. Questo anche perché il contratto di Maignan scadrà al termine della prossima stagione.

Dunque, per il Milan si profila l'ennesimo scenario da incubo sul mercato: se davvero il portiere volesse andarsene, potrebbe perderlo a parametro zero. A meno di svenderlo ora. A meno che si trovino buoni argomenti per convincerlo a rinnovare il contratto, pur senza Maldini.