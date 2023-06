Gigio Donnarumma, Mancini lo inchioda: “Allora abbiamo un problema”

17 giugno 2023 a

Roberto Mancini ha risposto a Gianluigi Donnarumma e Francesco Acerbi, che a caldo hanno commentato la sconfitta con la Spagna e dichiarato che “non ci divertiamo più come prima”. Parole che al ct non sono affatto piaciute: “Non so se le abbiano dette davvero, a me non le hanno dette, glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema”.

“A me - ha aggiunto Mancini - appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima…”. Di certo a nessuno fa piacere giocare la “finalina” della Nations League: si tratta di una partita tra perdenti, che andrà in scena alle 15 di domani, domenica 18 giugno. Perdere anche contro l’Olanda non farebbe altro che peggiorare gli umori della Nazionale. Mancini guarda però al futuro: “I giovani bravi non mancano e continuo a pensare che con loro l’Italia possa rischiare di arrivare al Mondiale 2026 per vincerlo”.

Riguardo alla sconfitta sulla Spagna: “Ero dispiaciuto, molto: ci tenevo molto a vincere, pensavo saremmo andati in finale. Non esiste scoramento, è tutto come prima. Quello che è cambiato è che ho cinque anni in più. Ma la Nazionale è sempre uno stimolo enorme, purtroppo giochiamo poco, troppo poco spesso. Per questo ci tenevo così tanto a vincere questa Nations League. Ma nell’ultimo anno e mezzo, l’unica cosa davvero negativa che vedo è l’eliminazione Mondiale, poi si può vincere e perdere”.