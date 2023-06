Inter, Mentana scatenato: "Ha insegnato calcio. E ora...", chi va via

19 giugno 2023 a

a

a

L'Inter si prepara per il mercato. A quanto pare, dopo la finalissima di Champions è tempo di partenze. Skriniar lascerà i nerazzurri per andare a Parigi, mentre altri big potrebbero fare le valigie. Ci sono problemi di cassa, storia nota, ma i tifosi speravano in un miracolo dell'ultimo secondo. Che non c'è stato. Così si fa un gran parlare della possibile cessione di Brozovic. E così proprio uno dei nomi più importanti della squadra nerazzurra potrebbe lasciare la Pinetina con un'entrata pesante nelle casse dell’Inter che permetterebbe di fare mercato.

Ma Brozovic è un pilastro nerazzurro e così Enrico Mentana ha deciso di dire la sua sui social: "Cari tifosi dell'Inter, in un brano dell'immortale "Non al denaro non all'amore né al cielo" di Fabrizio De André il suonatore Jones chiede al mercante di liquore "tu che lo vendi cosa ti compri di migliore?".

"Forza Inter!": dal passato di Silvio Berlusconi spunta una lettera impensabile

Ecco, è la stessa domanda che faccio io ai dirigenti nerazzurri su Brozovic, dopo averlo visto anche stasera insegnare calcio, correndo per 120 minuti...". Parole pesanti che hanno trovato l'immediata condivisione dei tifosi nerazzurri che non sono pronti a mollare il loro giocatore preferito. Ma si sa, la legge di cassa è dura e qualcuno deve far quadrare i conti.