Marc Marquez, "principessina che...": umiliato con una sola frase

20 giugno 2023 a

a

a

Parole al vetriolo, quelle di un pilota di MotoGP diretto, Jack Miller, che ha rivolto verso i colleghi della griglia, rei di lamentarsi ma di non risolvere i problemi con la propria moto. L’australiano della Ktm è l’unico a essere finito tra i primi nove nello scorso GP del Sachsenring (6°) vinto da Jorge Martin in volata su Francesco Bagnaia. “Le Ducati in questo momento stanno facendo bene, nessuno lo mette in dubbio – ha detto il pilota della Ktm a Marca.com — ma non sono sempre state così forti. Le prenderemo. Siamo gli unici a non lamentarsi delle nostre moto. Invece cerchiamo di fare qualcosa per risolvere i nostri problemi. Gli altri fanno solo i capricci e ripetono che la loro moto è una m…. . È semplice".

Miller durissimo contro Marquez: “Principessina che si lamenta”

Poi, senza nominare la Honda e Marc Marquez, sempre secondo Marca, Miller non si è tirato indietro con nuove accuse: “Sì, ma perché fanno schifo? – si chiede l’australiano - perché è opera loro. Hanno cacciato il 99% degli ingegneri per prendere i loro. Ci sono i suoi ragazzi lì dentro. E ora sono fregati e lui non riesce nemmeno a fare un giro. Quindi è opera loro. Tutti si lamentano delle proprie moto, nessuno vuole metterci un rimedio. Quindi che chiudano il becco e si mettano al lavoro. Ti pagano per correre, non per fare la principessa e lamentarti della moto”.

"Non vale più la pena rischiare": Marc Marquez, drammatico sfogo contro la Honda

Il volo di Marquez nel warm-up del Sachsenring

Proprio Marquez, nel warm-up del Sachsenring, era caduto in curva 7 in un terribile highside, che gli aveva portato la frattura del pollice sinistro. Per questo l’otto volte iridato aveva deciso di non correre: “Non mi sentivo pronto e ho preferito rinunciare alla gara anche pensando al fatto che tra una settimana siamo di nuovo in pista in Olanda – le parole di Marc Marquez a Dazn Spagna prima della gara – se rinuncio perché non mi sento pronto o perché non voglio più mettere a repentaglio il mio corpo su questa moto? Rinuncio perché ho preso troppe botte e non mi sento pronto, ho dolore alla caviglia e anche una piccola frattura (al pollice della mano sinistra, ndr)”.