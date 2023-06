Marc Marquez, la verità sul ritiro: "Meglio rinunciare", per Honda è finita?

19 giugno 2023 a

Marc Marquez non ha più voglia di rischiare la pelle con la Honda. I rapporti sono ai minimi storici, dopo che lo spagnolo è caduto cinque volte nell’arco di tre giorni, riportando una frattura a un pollice che comunque non gli avrebbe impedito di partecipare al Gran Premio di Germania. Invece Marquez ha stupito tutti e ha deciso di non correre: una scelta in controtendenza con quella che è la sua storia personale.

"Non vale più la pena rischiare": Marc Marquez, drammatico sfogo contro la Honda

Evidentemente Marquez è stufo di mettere a rischio la sua salute, soprattutto in questo momento in cui la Honda è poco affidabile e ancor meno competitiva. Lo spagnolo è caduto diverse volte nell’ultimo fine settimana e non aveva voglia di rischiare ulteriormente, non avendo il feeling giusto con la moto. “Non mi sentivo pronto - ha dichiarato - e ho preferito rinunciare alla gara anche pensando al fatto che tra una settimana siamo di nuovo in pista in Olanda”. Insomma, i giorni da leone indomito sono finiti per Marquez, che tre anni fa aveva corso a Jerez pochi giorni dopo essersi rotto un braccio.

“Non voglio più mettere a repentaglio il mio corpo su questa moto? Rinuncio perché ho preso troppe botte - ha spiegato - e non mi sento pronto, ho dolore alla caviglia e anche una piccola frattura”. Marquez era arrivato undicesimo nella gara sprint di sabato: “Non vale la pena rischiare per così poco, e ho pensato solo ad arrivare al traguardo”.